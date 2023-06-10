شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الامم المتحدة تخصص 1.5 مليون دولار لمساعدة رواندا من اجل مواجهة الفيضانات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة ستيفان دوجاريك " ان منظمة الأمم المتحدة، وافقت على تمويل حكومة رواندا بـ 1.5 مليون دولار أمريكي من أجل مواجهة الفيضانات والانهيارات الأرضية المميتة التي سببتها الأمطار الغزيرة".

واضاف ستيفان دوجاريك في تصريح صحفي" إن وكيل الأمين العام للامم المتحدة مارتن جريفيث، منسق الإغاثة في المنظمة العالمية، وافق على هذا التخصيص المقدم من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ".

وأشار دوجاريك إلى أنه بهذا التمويل، ستقدم وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها مساعدات مهمة في مجال الأمن الغذائي، وخدمات رعاية صحية، ومواد إيواء، ومستلزمات منزلية أساسية للأشخاص الذين نزحوا بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية.

و كان أكثر من 100 شخص لقوا مصرعهم بينما نزح نحو 18 ألف شخص آخرين جراء هطول الأمطار الشديدة على المنازل والطرق والمحاصيل والماشية.