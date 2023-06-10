انت الان تتابع خبر مسؤول تركي يكشف سبب الانفجار بمصنع صواريخ "باروتسان" في أنقرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال شاهين في بيان "الانفجار وقع في تمام الساعة 8:45 صباح اليوم، في فرع شركة تصنيع الصواريخ باروتسان MKE بمنطقة الماداغ بالعاصمة أنقرة، هذا الفرع من المصنع متخصص في تصنيع الديناميت وزيوت الصواريخ".ولفت إلى أن "الانفجار وقع أثناء إعداد مقذوفات الديناميت التي تستخدم بالصواريخ".

وأضاف أن "المعلومات الأولية وفق التقنيين والمتخصّصين، هي أن الانفجار قد وقع بسبب تفاعلات كيميائية في قسم تصنيع الديناميت".

وتابع قائلا "كان في مكان الحادث 5 أشخاص قُتلوا جميعا بالانفجار، ولا يوجد مصابين أو أشخاصا تحت الأنقاض".

وأكد الوالي بدأ عمليات التحقيق والفحص والتحرّي وتشريح الجثث، لمعرفة الأسباب الحقيقية والكاملة للانفجار.