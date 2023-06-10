انت الان تتابع خبر جلسات "ساخنة" في مجلس النواب.. تعرف على المواد التي أقرت وأجلت وحذفت من الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن المقرر، استئناف التصويت على بقية مواد مشروع قانون الموازنة اليوم السبت في الساعة الخامسة عصراً، بحسب ما أعلنته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب. *الجلسة الأولى



وشهدت الجلسة الأول (المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025) الـ 28 من الدورة الانتخابية الخامسة والتي عقدت أول أمس الخميس 8 حزيران/يونيو 2023، التصويت 6 مواد (الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة)، فيما تم تأجيل التصويت على المادة الثانية وحذف الرابعة.



وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب، مـحـمـد الـحـلـبـوسـي، افتتح أعـمـال جلسة البرلمان الـ 28 (الجلسة الاولى المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025) في الـــدورة الانتخابية الخامسة، للسنـة التشريعية الثانية في الفصـــل التشريعـــي الأول بحضور 258 نائباً. وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب، مـحـمـد الـحـلـبـوسـي، افتتح أعـمـال جلسة البرلمان الـ 28 (الجلسة الاولى المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025) في الـــدورة الانتخابية الخامسة، للسنـة التشريعية الثانية في الفصـــل التشريعـــي الأول بحضور 258 نائباً. وأضافت ان "أعضاء مجلس النواب، صوتوا على 6 مواد من مشروع قانون الموازنة (الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة)، فيما تم تأجيل التصويت على المادة الثانية وحذف الرابعة. نص المواد ادناه:

المادة الاولى:





المادةالثالثة:

المادة الرابعة المحذوفة:

*المادة الخامسة الخاصة بتعويضات الموظفين. *المادة السادسة الخاصة بالمناقلة واعتمادات الموازنة.

*المادة السابعة الخاصة باحتياطي الطوارئ. *المادة الثامنة الخاصة بالاعتمادات المصادق عليها.



*الجلسة الثانية

كما شهد يوم أمس الجمعة، عقد مجلس النواب، جلسته الـ 29 من الدورة الانتخابية الخامسة (الجلسة الثانية المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025) والتي شهدت التصويت على نص المادة الثانية من الموازنة بعد التعديل والتي أجلت من الجلسة الاولى، وعلى 11 مادة جديدة وتأجيل 4 مواد وحذف واحدة. كما شهد يوم أمس الجمعة، عقد مجلس النواب، جلسته الـ 29 من الدورة الانتخابية الخامسة (الجلسة الثانية المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025) والتي شهدت التصويت على نص المادة الثانية من الموازنة بعد التعديل والتي أجلت من الجلسة الاولى، وعلى 11 مادة جديدة وتأجيل 4 مواد وحذف واحدة. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مجلس النواب افتتح جلسته الـ 29، لاستكمال التصويت على مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث 2023(، 2024، 2025) بحضور 180 والذي ارتفع العدد بعد ذلك الى أكثر من 250 نائب". وذكرت انه "خلال الجلسة الـ29 صوت أعضاء مجلس النواب، نص المادة الثانية من الموازنة بعد التعديل، وعلى المواد 9 و10 و11 و12 و13 من مشروع القانون، بينما اجل التصويت على المواد 14 و15 و16 و17 من مشروع قانون الموازنة. وتابع، "كما صوت المجلس على المواد 18 و19 و20 و21 و23 و24 من الموازنة وحذف المادة الـ22.

نصوص المواد (13 - 14 - 15) المعدلة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية:

مع التنويه بان المادة 13 - الفقرة ثانياً - (و) عدلت، وفق الآتي:

تتم تسوية ما بذمة حكومة اقليم كردستان من ارصدة المصرف العراقي للتجارة لدى المصارف الحكومية والخاصة وتقوم وزارة المالية بجدولة اقساط شهرية تخصم من حصة الاقليم وتبدأ من السنة المالية 2023 وبمدة سداد 7 سنوات. وليس خمس سنوات.