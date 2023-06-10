انت الان تتابع خبر على خلفية قضية فندق "ارمادا".. استقدام 3 مسؤولين كبار بالوقف السني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمرٍ باستقدام كلٍّ من المُدير العامين للدائرتين القانونيَّة، والإداريَّة والماليَّة، إضافة إلى معاون المدير العام لهيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السنيّ، عن دورهم في قضيَّـة فندق (ارمادا).وأوضحت الدائرة: "تمَّ استقدام المسؤولين المذكورين عن اللجان المؤلفة؛ لغرض دراسة موضوع شراء فندق (ارمادا) الواقع في إقليم كردستان والتفاوض مع الشركة المالكة للفندق بخصوص العرض السعري"، لافتةً إلى "إقدام ديوان الوقف على شراء الفندق بمبلغ قدره (47,000,000,000) سبعة وأربعون مليار دينار عراقي، على الرغم من عدم وجود جدوى اقتصاديَّـةٍ، وتأجيره للجهة المالكة ذاتها لمُدَّة ثلاثين سنة".

وبيَّـنت أنَّ "قاضي محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدر أمر الاستقدام وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".