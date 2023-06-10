انت الان تتابع خبر روسيا: هيمنة الدولار ستنتهي في وقت قريب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أندري كوستين، الرئيس التنفيذي لبنك في.تي.بي، ثاني أكبر البنوك الروسية الذي تسيطر عليه الدولة، إن الأزمة كانت إيذانا بتغيرات كاسحة في الاقتصاد العالمي، وتقوض العولمة في الوقت الذي كانت فيه الصين تتولى زمام القوة الاقتصادية العالمية الكبرى.



ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن العالم يخوض حربا باردة جديدة، قال كوستين إنها أصبحت الآن "حربا ساخنة" أكثر خطورة من الحرب الباردة.