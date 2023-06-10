انت الان تتابع خبر ما العقوبة التي تنتظر ترامب بعد مواجهته 37 تهمة جنائية؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفق وسائل إعلام أمريكية، فإن لائحة الاتهام تُظهر أن التهم الموجهة لترامب تتراوح محكوميتها من السجن 5 سنوات في اثنتين منها إلى 20 سنة في 3 تهم.

وسيكون على الرئيس الأمريكي السابق وفريق دفاعه، الدفع ببراءته من التهم الجنائية الـ 37 المنسوبة إليه، ومنها 31 تهمة تتعلق بالاحتفاظ المتعمّد بمعلومات متعلقة بالدفاع الوطني، وعقوبتها السجن لمدة أقصاها 10 سنوات.



كما تضم التهم، تهمة واحدة بالتآمر لعرقلة العدالة والاحتفاظ بوثائق أو سجلات حكومية أمريكية، وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة أقصاها 20 سنة، ثم تهمة إخفاء وثيقة في تحقيق اتحادي (عقوبتها السجن لمدة أقصاها 20 سنة)، وتهمة حجب المستندات أو السجلات، وتصل عقوبتها إلى 20 عاما من السجن.

بالإضافة إلى ذلك يتهم ترامب بـ"الإدلاء ببيانات كاذبة، وعقوبة كل منها 5 سنوات من السجن"، فضلا عن تهم أخرى ذات صلة تتضمن عقوبات بالسجن هي الأخرى.

وتُظهر العقوبات المنصوص عليها في لائحة الاتهام التي وجهتها محكمة اتحادية للرئيس الأمريكي السابق، أنه في حال إدانته في التهم جميعا، فقد يواجه أحكاما بالسجن تتجاوز 80 عاما.

