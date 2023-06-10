انت الان تتابع خبر تعرف على مواصفات كأس دوري أبطال أوروبا وكم تبلغ قيمته؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويلتقي فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد، مع إنتر ميلان بطل كأس إيطاليا في نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب "أتاتورك".

ويعتبر التتويج بلقب دوري الأبطال هو الجائزة الأهم لأي لاعب أو مدرب أو فريق في القارة الأوروبية، وهو ما يستهدفه نجوم النيراتزوري والسيتيزنز السبت.



كم تبلغ قيمة كأس دوري أبطال أوروبا؟تبلغ قيمة كأس دوري أبطال أوروبا لعام 2023 ما يعادل 15 ألف دولار أمريكي، ويبلغ طولها 71 سم، بينما تزن ذات الأذنين 7.5 كيلوغرام.

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وتصنع كأس دوري أبطال أوروبا من معدن الفضة الإسترليني ولا يضاف إليها الذهب على الإطلاق على عكس العديد من الكؤوس الأخرى.

وتقدم نسخة طبقة الأصل من كأس دوري أبطال أوروبا إلى الفريق الفائز في كل سنة، بينما تبقى النسخة الأصلية في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

ما هي أغلى كأس في العالم؟

تعتبر كأس العالم لكرة القدم صاحبة القيمة الأعلى لأي كأس في التاريخ، إذ تبلغ قيمتها 20 مليون دولار أمريكي.

ويبلغ طول كأس العالم 37 سم، بينما تزن 6 كيلوغرامات، وهي مصنعة من الذهب عيار 18.

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وتحتل كأس دوري أبطال أوروبا المركز الثامن في قائمة أغلى الكؤوس بعد كأس العالم وزهرية "وودلاون" للخيول وبطولة "بورغ وارنر" للسيارات وكأس الاتحاد الإنجليزي، أقدم بطولة كرة قدم في التاريخ.

وتأتي في المراكز من الخامس للسابع في تلك القائمة قبل الشامبيونزليغ، كأس "ستانلي" لهوكي الجليد، وبطولة "فينسي لومباردي" لكرة القدم الأمريكية، والكأس الدولية للكريكت.

