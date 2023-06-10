شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة.. "إشكال عكسى" باستمرار تنفيذ حكم نهائى بالطرد من الشقة.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "هجمة مرتدة.. إشكال عكسى باستمرار تنفيذ حكم نهائى بإخلاء شقة"، استعرض خلاله حكما قضائيا يهم ملايين الملاك والمستأجرين بإشكال عكسى باستمرار في التنفيذ علي حكم نهائي بالإخلاء من الشقة، حيث يقطع مثل هذا الحكم الطريق على المستأجر لإقامة استشكال بغرض المماطلة في تنفيذ "الطرد".

ويرفع الاستشكال العكسى من صدر لصالحه الحكم ليقطع الطريق علي المدعي عليه أن يتقدم بإستشكال بغرض المماطلة في التنفيذ، وأحيانا ما يقام هذا الإستشكال العكسى أكثر من مرة لصد محاولات المماطلة المستمرة في التنفيذ، وهنا المستشكل ضده معلن قانونا بمعنى أن المحضر انتقل الي الشقة - محل النزاع - ووجودها مغلقة، ثم سأل الجيران والذين أفادوا بعدم تواجده وتم إعلانه إداريا عن طريق قسم الشرطة أو بالتحري عن محل إقامته الحالي في دائرة القسم، فإن لم يثبت له محل اقامة يعلن في مواجهة النيابة العامة، وهذا معنى كلمة "معلن قانونا".

تعريف الإشكال المعكوس أو العكسى

تعريف الإشكال المعكوس أو العكسى: من حق المحكوم له رفع اشكال في التنفيذ معكوس بالإستمرار في التنفيذ حتى يفوت على المدين المحكوم عليه المماطلة والتعطيل، ومن حق الدائن المحكوم له تقديم صورة طبق الأصل من أوراق التنفيذ بدلا من تقديم الأصل، وإليكم التفاصيل كاملة:

"هجمة مرتدة".. حكم "اشكال عكسي" باستمرار في التنفيذ علي حكم نهائي بالإخلاء من الشقة.. الحكم يقطع الطريق على المستأجر لإقامة استشكال بغرض المماطلة في تنفيذ "الطرد".. ويوضح معنى كلمة "معلنا قانونا"

برلمانى