شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأعلى للإعلام": إنجازات الرئيس السيسي فى 9 سنوات تتحدث عن نفسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة مرور 9 سنوات على توليه منصب رئيس الجمهورية، ملبيًا لنداء المصريين، ليعبر بالبلاد إلى بر الأمان في وقت عصيب مر به الوطن، ويحقق نجاحات وإنجازات عديدة في جميع المجالات، يشهد بها القاصي والداني.

وأضاف رئيس الأعلى للإعلام، أن مصر شهدت خلال الـ 9 سنوات إنجازات ونجاحات في كل قطاع وجهة من مشروعات قومية في كل أنحاء الجمهورية وتحسين حياة المواطنين في كل القرى والمحافظات، وبناء جمهورية جديدة تصنع المستقبل لأبناء الوطن وتحفظ وتصون الأجيال القادمة.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمل على عاتقه طموحات وآمال المصريين، وواجه ومن خلقه أبناء الشعب المصري مخططات ومؤامرات قوى الشر والإرهاب بكل شجاعة حتى عبر بالوطن كل المخاطر، وكذلك قراراته الجريئة بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي صبت في مصلحة وطننا الغالي، وهو ما أكدته كافة المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية.

وأوضح أن الرئيس انطلق ليشيد مشروعات قومية عملاقة غيرت وجه مصر، وعملت على توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، كما استطاع الرئيس أن يعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها، ونُظمت فعاليات عالمية على أرضها نالت إشادات العالم أجمع.

ودعا رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والتكاتف والاصطفاف خلف قيادته السياسية، لتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية، مؤكداً أن إنجازات الرئيس في تسع سنوات تتحدث عن نفسها وأنقذت البلاد من الانهيار.