شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الغرب يدرس تزويد اوكرانيا بطائرات اف ١٨ قديمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد الموافقة على إرسال مقاتلات "إف 16" إلى أوكرانيا، يدّرس الغرب حاليا تزويد كييف بطائرات من طراز" إف 18 هورنيت" القديمة لتعزيز إسطولها الجوي ضد القوات الروسية.

ووفق صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، فإن الحلفاء الغربيين لأوكرانيا يجرون مناقشات أولية بشأن احتمالية تسليم مقاتلات "إف 18" إلى أوكرانيا إلى جانب مقاتلات "إف 16".

ونقلت عن مصادر غربية، الخميس، قولها إنه "من الممكن أن يتم في المستقبل القريب تزويد أوكرانيا بالعشرات من مقاتلات "إف 18" الصالحة للاستخدام".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، أعلن، على هامش قمة السبع الأخيرة، أن الغرب سيبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات الجيل الرابع بما فيها مقاتلات "إف 16".

وفي نهاية مايو الماضي، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أن الدنمارك وهولندا ستترأسان التحالف الأوروبي لتدريب الطيارين الأوكرانيين.

ووفق المجلة المالية الأسترالية "AFR"، فإن واشنطن تميل إلى دعم فكرة إرسال طائرات "F/A-18" إلى أوكرانيا.

وتوجد تلك الطائرات المتقاعدة حاليًا في حظيرة الطائرات في قاعدة ويليامتاون خارج نيوكاسل.

وقالت المجلة إنه "إذا لم يتم تسليم الطائرة إلى أوكرانيا، فسيتم إما إرسالها للخردة أو بيعها لشركة الطيران الخاصة رافن ايروسبيس ( RAVN Aerospace) الأميركية، لتدريب الطيارين المقاتلين الأميركيين.

وستخرج أستراليا أسطولها من تلك المقاتلات من الخدمة وستستبدلها بـ72 طائرة شبحية من طراز F-35A الأميركية، كما تعتزم أيضًا إضافة 24 وحدة من طراز " إف-35" لتعزيز السرب الرابع بهذه الطائرات.

