انت الان تتابع خبر الشرطة التركية تطيح بـ"قاضي داعش" في نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة الأنباء الرسمية التركية، اليوم السبت: " ان التحقيقات التي أجرتها رئاسة الإدعاء العام في إسطنبول في إطار 4 قضايا مختلفة، أسفرت عن اعتقال 7 اشخاص على صلة بتنظيم داعش".

واشارت الى :" ان المتهمين احيلوا الى المحكمة بعد انتهاء اجراءات التحقيق معهم ".



وقررت المحكمة توقيف 4 من المتهمين الـ 7، بينهم "جلال اسماعيل احمد احمد".