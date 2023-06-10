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الشرطة التركية تطيح بـ"قاضي داعش" في نينوى

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة الأنباء الرسمية التركية، اليوم السبت: " ان التحقيقات التي أجرتها رئاسة الإدعاء العام في إسطنبول في إطار 4 قضايا مختلفة، أسفرت عن اعتقال 7 اشخاص على صلة بتنظيم داعش".

واشارت الى :" ان المتهمين احيلوا الى المحكمة بعد انتهاء اجراءات التحقيق معهم ".


وقررت المحكمة توقيف 4 من المتهمين الـ 7، بينهم "جلال اسماعيل احمد احمد".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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