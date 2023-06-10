شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب يجتمع بمقر إرادة جيل لمواصلة النقاش عن محاور الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا سياسيا، مساء اليوم السبت، بمقر حزب إرادة جيل، لمواصلة النقاش حول محاور الحوار الوطني.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن اجتماع اليوم هو مناقشة عامة بين قيادات تحالف الأحزاب حول محاور الحوار الوطني سواء المحور الاقتصادي أو السياسي، أو الاجتماعي.

وأضاف "مطر" إن إجتماع اليوم سوف يتتطرق لجميع القضايا التي يريد طرحها رؤساء الأحزاب على طاولة الحوار خلال الاجتماع دون الالتزام بأجندة محددة مسبقا، مشيرا إلي أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية، صنعت حالة حوارية داخل الأحزاب نتج عنها أفكار ورؤي من الممكن أن يتم بلورتها في توصيات تفيد الوطن والمواطن".

وأكد "مطر" أن مجلس أمناء الحوار الوطني يقوم بمجهود قوي للغاية ويستقبل كل الأفكار سواء من الأحزاب السياسيية أو غيرها، مشيرا إلي أن الحوار الوطني حالة حوارية أفادت الأحزاب السياسية".