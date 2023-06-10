شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العسومي يطالب بحل عربي للأزمة السودانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طالب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، الدول العربية بأن يكون لها دور أكبر بكثير في حل الأزمة السودانية، حتى لا تتفاقم الأزمة أكثر مما هي عليه اليوم.

وقال خلال كلمته أمام أعمال الجلسة العامة الخامسة للبرلمان: "إننا لا نريد أن تنضم الأزمة السودانية، إلى قائمة الأزمات العربية التي تتدخل فيها القوى الإقليمية والدولية، ويقف الأمر عند إرسال مبعوث أممي أو دولي، فهذه دولنا وتلك قضايانا، ونحن العرب أولى بأن نتحِد جميعًا، لكي نصل إلى حل يحقن دماء السودانيين ويحافظ على وحدة التراب السوداني، ووحدة الجيش السوداني، ومقدرات شعبه العزيز، وسلطته الشرعية".

وحول تطورات القضية الفلسطينية، أكد العسومي على الدعم الثابت والدائم للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية والأولى، معربًا عن إدانة البرلمان العربي للممارسات الاستفزازية التي تقوم بها سلطة الاحتلال، وخاصة استكمال مخططاتها الاستيطانية ومحاولاتها تهويد مدينة القدس المحتلة، وهدمها للمنازل واعتداءاتها المتكررة ضد المدنيين.

وأكد أن جميع هذه الممارسات، تمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي، الذي يجب أن يتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.



وفيما يتعلق بالأوضاع في الجمهورية اليمنية، أشاد رئيس البرلمان العربي بالمساعي العربية المبذولة لاستمرار الهدنة، بما يمهد الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وبما يُفسح المجال أمام جهود التسوية السياسية النهائية والشاملة للأزمة، مشيدًا بإعلان الأمم المتحدة بدء عملية تفريغ خزان "صافر" المتهالك، مما سيساهم في تجنيب المنطقة كارثة بيئية كبيرة.

كما أشاد رئيس البرلمان العربي في كلمته بمخرجات القمة العربية التي انعقدت بمدينة جدّة في السعودية تحت شعار "التجديد والتغيير"، معتبرًا أنها شكلت منعطفًا مهمًا في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، ومثمنًا الجهود الحثيثة التي قامت بها المملكة من أجل توفير كافة عوامل النجاح للقمة، تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجهود الأمير محمد بن سلمان آل سعود، من أجل تعزيز التعاون العربي.

ورحب أيضًا بعودة سوريا لحاضنتها العربية، معربًا عن تطلعه أن يشكل هذا التطور "مرحلة مفصلية" في اتجاه حل الأزمة السورية بشكل نهائي، مما ينهي معاناة الشعب السوري التي دامت 12 عامًا، كما أعرب عن التهنئة لأعضاء مجلس الشعب السوري الأربعة الذين أدوا اليمين الدستورية كأعضاء في البرلمان العربي بعد عودة التمثيل السوري في البرلمان.

وأعرب العسومي عن ثقته التامة في أن استضافة مملكة البحرين للقمة العربية المقبلة، ستجعل منها حدثًا استثنائيًا ونوعيًا في دعم وتطوير آليات العمل العربي المشترك، وذلك امتدادًا للنهج الحكيم للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في دعم التضامن والتكامل العربي على كافة المستويات. وكذلك الجهود المخلصة، التي تقوم بها حكومة البحرين بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لتعزيز العمل العربي المشترك.