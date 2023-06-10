انت الان تتابع خبر بعد إعارته لثلاث سنوات.. ريال مدريد يمدد عقد أحد نجومه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ريال مدريد في بيان "نعلن تنظيم حفل تقديم اللاعب إبراهيم دياز، الثلاثاء المقبل، في الساعة الثانية عشر بالتوقيت المحلي في مدينة ريال مدريد".

وأضاف "سيعود دياز إلى صفوفنا بعقد جديد حتى 30 يونيو/حزيران 2027، بعد فترة إعارة لمدة 3 مواسم إلى ميلان الإيطالي".



وتابع "أصبح دياز في هذه الفترة، لاعبا أساسيا في الفريق الإيطالي، حيث حقق ميلان، لقب الدوري الإيطالي مرة أخرى في عام 2022، ووصل معه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

واختتم "إبراهيم دياز لاعبا في ريال مدريد منذ يناير/كانون ثان 2019، وفاز بالفعل بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي مع نادينا، قبل إعارته إلى ميلان في سبتمبر/أيلول 2020".

