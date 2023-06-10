انت الان تتابع خبر روسيا تعلن تدمير دبابات ألمانية وأميركية في أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان، إنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية واصلت القوات الأوكرانية شن محاولات هجومية فاشلة في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، وفي منطقة مدينة أرتيوموفسك"، مبينة أن "القوات الروسية صدت هجومين بقوات تصل إلى كتيبة معززة بالدبابات في منطقة زابوروجيا".ولفتت إلى أنه "في منطقة فريمفسكي صدت القوات الروسية ثلاث هجمات أوكرانية في دونيتسك وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في هذه المناطق ما يصل إلى 300 من المسلحين وتم تدمير تسع دبابات، من بينها أربع ليوبارد وخمس مركبات برادلي الأمريكية، و 14 مركبة قتالية مدرعة ومدفعية سيزار الفرنسية"، مؤكدة "صد خمس هجمات وتصفية ما يصل إلى 230 مسلحا وتدمير مدفعتي هاوتزر من طراز D-30 في منطقة أرتيوموفسك".

وتابعت الوزارة، أنه "تم إحباط أنشطة أربع مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، وتم تصفية 65 مسلحا وتدمير مدفعية M777 أمريكية في محور كوبيانسك"، أما في في محور كراسني ليمانسك، أحبطت القوات الروسية أنشطة مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية في لوغانسك وتم تصفية أكثر من 60 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير منصات مدفعية ذاتية الدفع من طراز Krab و Gvozdika و Akatsia ، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر D-20. كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء 66 ميكانيكي للقوات في لوغانسك.

في غضون ذلك، أقرّ رئيس مجمع "راينميتال" للصناعات العسكرية في ألمانيا أرمين بابيرغر "بوجود خسائر" بالدبابات الألمانية في أوكرانيا.

وفي تعليق على الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر دبابة "ليوبارد 2" محترقة في زابوريجيا، قال بابيرغر: "في الحياة هناك دائما خسائر".

وكشف أنّ "مجمع راينميتال يخطط لزيادة الإنتاج السنوي للقذائف من 450 ألف إلى 600 ألف سنويا، لكن أوكرانيا لن تتسلم هذه القذائف إلا إذا رفضت جيوش الاتحاد الأوروبي تجديد مستودعاتها، والتي سيستغرق إعادة ملء مخازنها من 6 إلى 10 سنوات".

