انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يستذكر جريمة سبايكر: حافز لترسيخ الأمن والاستقرار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رشيد في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، انه "نستذكر بألم وغضب شديدين جريمة سبايكر البشعة".

وأضاف "ستبقى الأرواح التي أزهقت في سبايكر حية في وجدان شعبنا ونابضة بإرادة تحقيق تطلعات الشعب في دولة العدل والسلام وحافزا لترسيخ الأمن والاستقرار".

