انت الان تتابع خبر ما سبب عدم تمسك برشلونة بالتعاقد مع اسينسيو؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ورحل أسينسيو (27 عاما) عن صفوف الميرينجي، في صفقة انتقال حر، في الوقت الذي اقترب فيه من الانتقال لباريس سان جيرمان.

ورغم ما تردد عن رغبة البلوجرانا في جناح ريال مدريد، إلا أنه سرعان ما انسحب من سباق ضمه، وترك الطريق مفتوحا أمام باقي الأندية.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أسينسيو وداني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، لديهم شرط في عقودهم يمنع انتقالهم لبرشلونة، حتى في حالة انتهاء عقودهم مع الميرنجي، بأمر من الرئيس فلورنتينو بيريز.

وأضافت الصحيفة أنه بمجرد علم برشلونة بهذا البند، قرر وقف مساعيه نحو أسينسيو، بينما لم يحاول مطلقا ضم سيبايوس.

واقترب أسينسيو من الانتقال لباريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر، بينما اقترب سيبايوس من تجديد عقده مع ريال مدريد.

