انت الان تتابع خبر موازنة العراق.. نائب يكشف آخر التطورات ويرجح تأخر الحسم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السلامي في حديث لـ الخليج 365، إن "المواد الخلافية لم تحل بعد، وهذا السبب في تأخر إقرار الموازنة يضاف إليه غياب التوافقات السياسية".

وبين، أنه "رغم تغييب الموازنة لأكثر من 10 أيام تحت يد زعامات سياسية، فإن التخبطات لا زالت موجودة"، مضيفاً: "كان من المفترض أن تترك الموازنة للجنة المالية فقط دون أي تدخل".



وبشأن المواد التي جرى تأجيل التصويت عليها يوم، أشار السلامي إلى أن "موعد التصويت عليها مبهم لغاية الآن"، مؤكداً أن "الكثير من الأمور تختفي عن أعضاء مجلس النواب وتبقى بيد عدد محصور من زعماء الكتل السياسية".

وتوقع رئيس كتلة امتداد، "عدم تمرير الموازنة هذا اليوم، الا في حال حصول التوافقات السياسية".

وخلال اليوميين الماضيين، صوت مجلس النواب، على المواد (1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 18، 19، 20، 21، 23 و24)، فيما اجل التصويت على المواد 14 و15 و16 و17 مع حذف المادتين 4 و 22 من مشروع قانون الموازنة.

ومن المؤمل أن يعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسة لاستكمال التصويت على مواد الموازنة.

وتوالت الاجتماعات السياسية بين قادة الكتل، لكن أي منها لم يصل إلى حلول تقود إلى إنهاء الأزمة.

