انت الان تتابع خبر متجه لأوكرانيا.. قطار امريكي محمل بالأسلحة يتعرض للنهب في بولندا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وسائل إعلام بولندية أن "القطار أمريكي ويحمل قذائف كان من المقرر إرسالها لأوكرانيا".

ووفقا للتقارير الإعلامية كان القطار تحت حراسة جنود تابعين للناتو، وتعرض للنهب في محطة السكك الحديدية في Wengliniec في سيليزيا السفلى.



وأوضحت وسائل إعلام بولندية أن "القطار تابع للجيش الأمريكي، وأن اللصوص سرقوا أربعة صناديق ذخيرة، كانت تحتوي على قذائف شديدة الانفجار من عيار 155 ملم للمدافع".