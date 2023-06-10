انت الان تتابع خبر غياب النصاب يؤجل جلسة تمرير الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته لحين اكتمال النصاب القانوني".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل السومرية، بان جرس البرلمان قرع لدعوة النواب إلى الدخول لقاعة المجلس من أجل بدء جلسة تمرير مشروع قانون الموازنة.



وخلال اليوميين الماضيين، صوت مجلس النواب، على المواد (1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 18، 19، 20، 21، 23 و24)، فيما اجل التصويت على المواد 14 و15 و16 و17 مع حذف المادتين 4 و 22 من مشروع قانون الموازنة.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب، جلسة لاستكمال التصويت على فقرات الموازنة عند الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت.