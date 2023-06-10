انت الان تتابع خبر الجيل الجديد: خلافات البيت الكردي داخل البرلمان من اجل المناصب والأموال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ريبوار في حديث لـ الخليج 365، انه "منذ البداية تبنينا هذه المادة وجمعنا التواقيع وذهبنا بها الى رئيس الوزراء واخذنا منه عدم ممانعة من اجل تثبيت هذه الفقرة داخل مسودة الموازنة، لكن كان هناك اتفاقا من قبل الحزبين الحاكمين في كردستان لحذفها وتأييد فقرة أخرى تخص ارسال أموال أكثر الى الاتحاد الوطني في السليمانية".وأضاف انه "نمضي قدما لتثبيت هذه الفقرة وجمعنا يوم أمس داخل قبة البرلمان 66 توقيعا للنواب من اجل قراءة هذه الفقرة وتثبيتها في قانون الموازنة العامة الاتحادية وفي حالم لم يتم تثبيتها سنلجأ الى القضاء العراقي كوننا نؤمن بعدالته باسترجاع حقوق الناس خصوصا الموظفين في الإقليم".

وتابع، ان "سبب حذف هذه الفقرة هو الاتفاق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على حذفها وتأييد فقرة أخرى تخص ارسال كمية أكبر من الأموال للاتحاد الوطني".

وأشار الى ان "الخلاف الكردي- الكردي داخل البرلمان بسبب الصراع على الأموال والمناصب وليس من اجل مصلحة الناس وقوت الشعب الكردي وحقوق الموظفين".

وأوضح ان "هناك أحزابا أخرى كبيرة داخل البرلمان مصرة وتحاول بشتى الطرق تثبيت فقرة الادخار الاجباري من اجل استرجاع الحق للمواطنين والموظفين في الإقليم".