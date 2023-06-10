شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. لجنة الإعلام بـ"النواب" تناقش رفع الوعى والارتقاء بالذوق العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائبة درية شرف الدين، اجتماعا غدا الأحد عقب الجلسة العامة، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن محدودية دور وزارة الثقافة في رفع وعى الشباب والارتقاء بالذوق العام، وتعظيم دورها في مواجهة الشائعات ومخططات الفكر المتطرف ومحاولات الإحباط والتثبيط.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة عايدة السواركة، بشأن إستراتيجية وزارة الثقافة للحفاظ على الهوية المصرية ورفع درجة الوعي بملامح الثقافة المصرية لدى النشء.

وتناقش أيضا موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن ضعف خطة وزارة الثقافة في التعاون والتنسيق مع الوزارات الأخرى في نشر الوعى الثقافي والفني بين أبناء الوطن.