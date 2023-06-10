شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة النقل بـ"النواب" تناقش مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة النقل والمواصلات، اجتماعا غدا الأحد لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع بتاريخ 25/7/2022.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد سعد نويصر، بشأن تعطل رصف طريق 21 حلوان الكريمات في المنطقة الواقعة عند مركز الصف بالجيزة لعدم الانتهاء من المرافق على الطريق مياه- صرف صحي حتى الأن.

وتناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة شيرين عبدالعزيز القشاش، بشأن عدم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ببعض القرى بمركز شبين الكوم - محافظة المنوفية، ومن النائب هاني مصطفي خضر، بشأن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي بقرية الراهب مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، رغم تخصيص قطعة الأرض التابعة لكلية الزراعة جامعة المنوفية لصالح وزارة الإسكان لقيام صندوق التنمية الحضرية بالبناء عليها بسعر التكلفة، ومن النائبةسلمى محمد مراد، بشأن مغالاة صندوق التنمية الحضرية في أسعار الشقق السكنية بقرية الراهب مركز شبين الكوم، محافظة المنوفية.