شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. تشييع جنازة جورج إسحاق من الكاتدرائية بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشييع جنازة جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، صباح غدا الأحد من مقر الكاتدرائية بالعباسية.

توفى أمس، جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بعد وعكة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ونعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب والأمين العام وأعضاء المجلس وكافة الأمانات الفنية والباحثين والعاملين، جورج أسحق عضو المجلس الذي توفي اليوم بعد رحلة عطاء طويلة في الحركة الحقوقية المصرية والسياسة المصرية.

وأضاف المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الراحل كان واحدا من الفاعلين المهمين في تطوير مفاهيم حقوق الإنسان والدفاع عن كرامة الإنسان طوال تاريخه الممتد في العمل العام، وأنه ترك ارثا إنسانيا عظيما وصفحة ناصعة في التاريخ السياسي وتاريخ الحركة الحقوقية المصرية والعربية والدولية.

كما نعى النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، السياسي البارز جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.