شكرا لقرائتكم خبر عن المركز المصرى للفكر: الدولة المصرية شهدت مسيرة تنمية وتطوير شاملة امتد لكافة المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه بعد مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، شهدت الدولة المصرية مسيرة تنمية وتطوير شاملة امتدت إلى كافة المجالات التي تمس حياة المصريين بشكل مباشر.

وأضاف المركز المصرى للفكر أنه انطلاقًا من ذلك، وتزامنًا مع هذه الذكرى؛ فإن المركز يقدم استعراضًا شاملًا لأكثر من 20 محورًا احتلت مكانة متقدمة في قائمة اهتمامات وأولويات الدولة، وشهدت تحولًا نوعيًا خلال هذه السنوات العشر.