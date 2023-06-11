شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الهجوم المضاد" بدأ.. اعتراف أوكراني رسمي ودعم كندي بالطريق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد أيام من الإنكار وأسابيع من الانتظار، أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، بسريان الهجوم المضاد ضد روسيا.

الكشف الهجوم المضاد، جاء خلال مؤتمر صحفي، جمع الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي يزور كييف بشكل غير معلن، اليوم السبت.

وقال زيلينسكي، خلال المؤتمر، في أول اعتراف رسمي، إن "هجومنا المضاد جار تنفيذه، لكن لن أكشف عن أي مراحله الآن".

فيما قال رئيس الوزراء الكندي الذي يزور كييف، السبت، إن "كندا ستشارك في جهد متعدد الجنسيات لتدريب طيارين مقاتلين أوكرانيين".

وأعلن عن حزمة مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 500 مليون دولار كندي (375 مليون دولار أمريكي).

وتابع ترودو أيضا أن "كندا احتجزت طائرة شحن روسية من طراز أنتونوف هبطت بها العام الماضي، وبدأت في عملية نقل الطائرة لأوكرانيا".

وأضاف: "سنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا وسنقدم مساعدات عسكرية إضافية لها".

ومضى قائلا: "سنشارك في تدريب الطيارين الأوكرانيين على المقاتلات الغربية"، متابعا: "فرضنا عقوبات جديدة على شخصيات روسية"، دون أن يذكر تفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم، وصل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى العاصمة الأوكرانية في زيارة مفاجئة، وقام بوضع زهور عند جدار وضعت عليه صور الجنود الذين قتلوا في المعارك، حسب مراسل لـ "فرانس برس".

وزار ترودو أيضا معرضا للمركبات العسكرية المدمرة، وتحدث مع مجموعة من الجنود الأوكرانيين الذين تلقوا تدريبات في كندا.

وتعد كندا التي تعيش فيها جالية كبيرة من الأوكرانيين أحد أبرز داعمي كييف، وقامت بتقديم مساعدات عسكرية ضخمة وتدريب أكثر من 36 ألف جندي أوكراني.

وفي العام الماضي، قدّمت كندا مساعدات عسكرية لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار كندي (750 مليون دولار أمريكي)، تشمل دبابات وآليات مدرّعة وصواريخ أرض-جو ومدافع هاوتزر وذخائر.

وتأتي زيارة ترودو مع إعلان روسيا إحباط هجمات أوكرانية في الشرق والجنوب، فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم الأوكراني المضاد "بدأ" لكنه "فشل".