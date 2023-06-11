شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يتعهد بمواصلة الترشح ويتهم بايدن بتلقي أموال من الصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن توجيه الاتهامات إليه بعدة قضايا لن يثنيه عن الترشح للرئاسة، كما لن يؤثر على حظوظه في الفوز، موجها التهم للرئيس جو بايدن بأنه تلقى أموالا من الصين.

واستُقبل ترامب السبت استقبالا حافلا من مناصريه في مطار ولاية جورجيا، التي وصل إليها لتوجيه خطاب هو الأول بعد توجيه لائحة اتهامات إليه.

واتهم ترامب في خطابه أفرادا في وزارة العدل بالفساد، مشيرا إلى أن توجيه لائحة اتهامات له لن يؤثر على ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتعهد ترامب أمام مناصريه بالفوز، قائلا: سأعود للرئاسة وأجعل أمريكا عظيمة من جديد.

واتهم ترامب، الرئيس جو بايدن، بأنه يخطط لسجنه لتجنب مواجهته في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن بايدن يمتلك وثائق سرية يحتفظ بها منذ كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.

وقال إن بايدن يحتفظ بـ1800 صندوق مليئة بالوثائق السرية، وقد تسلم أموالا من الصين للاحتفاظ بوثائق سرية.