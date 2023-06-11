شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تتهم الصين بإدارة منشأة تجسس في كوبا منذ أعوام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، الصين بأنها "تدير منذ سنوات" منشأة تجسس في كوبا، وقالت إن بكين "أدخلت تطويرات على المنشأة في العام 2019".

وقال مسؤول أمريكي إن الاستخبارات الصينية "موجودة في كوبا، وأن هذا موثق في سجل الاستخبارات الأمريكية جيدًا" حسب ما ذكرت "فرانس برس".

يأتي ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام أمريكية خلال الأيام الماضية أن "الصين تسعى لإنشاء قاعدة للتجسس في كوبا قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للولايات المتحدة الأمريكية".

ويوم الخميس، وصفت هافانا تقارير صحفيّة تُفيد بأنّ الصين تعتزم إقامة قاعدة مراقبة في كوبا قبالة السواحل الأمريكيّة بأنّها "كاذبة ولا أساس لها"، في حين قال البيت الأبيض أيضًا إنّ هذه التقارير "غير دقيقة".

وقال نائب وزير الخارجيّة الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو في بيان تلاه أمام الصحافة في هافانا، إنّ "صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكيّة نشرت في 8 حزيران/يونيو معلومة كاذبة تمامًا ولا أساس لها من الصحّة، تفيد بوجود اتّفاق بين كوبا والصين في المجال العسكري لإقامة قاعدة تجسّس مفترضة".

وأضاف أنّ كوبا "ترفض أيّ وجود عسكري أجنبي" في أمريكا اللاتينيّة "بما في ذلك القواعد العسكريّة الكثيرة والقوّات (التابعة) للولايات المتحدة"، معتبرًا أنّ "الافتراءات من هذا النوع كثيرًا ما تُلفّق من جانب مسؤولين أمريكيّين".