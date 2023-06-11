شكرا لقرائتكم خبر عن خفض كثافة الفصول بإنشاء وإحلال 14 ألف فصل بخطة التنمية 2024/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش مجلس الشيوخ، مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024، خلال الأسبوع المنقضي أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي انتهت بموافقة المجلس على مشروع الخطة للعام المالي الجديد.

ومن مُنطلق حرص الدولة على بناء الإنسان المصرى والارتقاء بمُؤشّرات التنمية البشرية، قالت وزارة التخطيط إن الخطة الاستثمارية لعام 23/2024 تضمنت إدراج استثمارات قدرُها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4% من إجمالي استثمارات الخطة، يُساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15%.

وفي مجال التعليم، تمثلت الخطة التنموية المستهدفة في:

-استهداف خفض كثافة الفصول بإنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل.

-رفع كفاءة البنية التحتية الـمعلوماتيّة للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت وألف شاشة ذكية.

-تطوير التعليم والتدريب الـمِهَني بتطبيق الجدارات في 756 مدرسة.

-إقامة عشر مدارس تطبيقيّة بالـمُشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتيّة في 150 مدرسة، بما يتوافق ومعايير الجودة والاعتماد.

-تحسين تنافسيّة مُخرجات التعليم قبل الجامعي من خلال 39 مدرسة تضُم 823 فصلًا.

-تضم الخطة 31 مدرسة يابانية، وخمس مدارس للمُتفوّقين، وثلاث مدارس دوليّة حكوميّة.