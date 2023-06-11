شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. كيف غيرت المبادرة من شكل الحياة للمواطنين فى الريف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مبادرة "حياة كريمة"، الكثير من الإنجازات على أرض الواقع، وأسهمت فى تطوير حياة ملايين المواطنين داخل القرى الأكثر فقراً، وعلى قدم وساق تسير المشروعات فى سباق مع الزمن، أسرع من المعدل المتوقع لها، للارتقاء بمستوى معيشة الفرد فى كل مناحى الحياة، من تعليم، صحة، توصيل الكهرباء، توصيل شبكات المياه والصرف الصحى، التثقيف وإنشاء المكتبات، دعم الأسر مادياً واجتماعياً.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن المبادرة تستهدف تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن، من إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، وخلق واقع جديدمن التنمية الشاملة المستدامة لهذه التجمعات الريفية المحلية

ولفت التقرير أنه يعد المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” هو حلم الجمهورية الجديدة الذي أحدث نقلة نوعية بالارتقاءبالريف المصري الذي طالما عانى من انعدام المقومات الأساسية.

وتسعى هذه المبادرة التصدي للإهمال التي عانت منه محافظات مصر على مدار السنوات السابقة، حيث بدأت الدولة توجه الاهتمام نحوالمواطنين الأكثر احتياجًا، وبالأدق المناطق الأكثر فقرًا والتي ترتكز في الريف عمومًا، وريف الصعيد بوجه خاص. لذلك تبنت الدولة المشروعالقومي لتنمية الريف المصرى”حياة كريمة”، باستهداف 4741 قرية، وباستثمارات تفوق 700 مليار جنيه