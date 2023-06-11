شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة النواب تناقش تنفيذ استراتيجية زيادة إيرادات "السياحة" لـ30 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة السياحة والطيران المدني، اجتماعا اليوم، الأحد لمناقشة خطة الهيئة العامة لتنشيط السياحة بشأن الترويج للمقاصد السياحية المصرية، وخاصة في ضوء إعادة تشغيل خطوط طيران مباشر بين مصر وكل من طوكيو/ نيوجرسي / بلجراد.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سعودي عبدالرحمن، بشأن تنفيذ استراتيجية زيادة إيرادات القطاع لـ 30 مليار دولار سنوياً من قبل وزارة السياحة والآثار، وإلى أي مدى وصلت في تنفيذ استراتيجية الترويج للمقصد المصري عالميا.

وكانت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب ومقرر لجنة السياحة بالحوار الوطنى، قالت إن استقبال مصر 7 ملايين سائح خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجارى، رقم ممتاز ونتمنى أن نستمر على هذه الوتيرة، مضيفة أن شهر إبريل الماضى حقق أعلى معدل فى السياحة.

وذكرت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أنه أصبح هناك حركة سياحية في شرم الشيخ، وبدأت أسواق جديدة تأتى لشرم الشيخ، بينهم الفرنسيين.