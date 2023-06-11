شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن زايد وأردوغان يبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ورجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، علاقات الصداقة ومسارات التعاون والفرص الواعدة لتوسيع آفاقه في مختلف المجالات التي تعزز التنمية والتقدم في البلدين وتسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.

يأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التركي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة عمل إلى تركيا.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عن سعادته بزيارة تركيا وتجدد اللقاء بالرئيس رجب طيب أردوغان، وهنأه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لتركيا ونيله ثقة شعبه، معربا عن تمنياته لتركيا وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

فيما رحب الرئيس التركي بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدًا أن زيارته تشكل دفعًا قويًا لتطور العلاقات بين البلدين نحو الآفاق التي يتطلعان إليها وبما يخدم شراكتهما ومصالحهما المتبادلة.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التركي ما حققه البلدان من نمو في مسار علاقاتهما في جميع الجوانب، وفي مقدمتها الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والسياحة وغيرها، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان خلال شهر مارس/آذار 2023.

وأعرب الجانبان في هذا السياق عن ترحيبهما بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، والذي يبعث على التفاؤل بتحقيق مزيدٍ من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي المستدامين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء حرص دولة الإمارات وتركيا على ترسيخ نموذج للتعاون والشراكة في المنطقة، يقوم على قاعدة التنمية المستدامة ودعم جهود السلام والاستقرار الإقليميين لبناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة وتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

وأشارا في هذا الإطار إلى أهمية العمل المشترك والتعاون البنَّاء لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف التحديات والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع.

من جانبه، أعرب الرئيس التركي عن حرصه على تعزيز العمل المشترك مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لما فيه خير البلدين الصديقين وشعبيهما وبما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقال إن "بلاده تولي علاقاتها مع دولة الإمارات أهمية خاصة، كونها شريكًا مهمًا في دعم التنمية الاقتصادية والاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي".

ومن جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر تويتر: "سعدت بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في إسطنبول.. بحثنا تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ودفع شراكتهما الاقتصادية إلى الأمام".

وأضاف: "الإمارات حريصة على تعميق التعاون مع أصدقائها لدعم السلام والازدهار في المنطقة والعالم".