شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة 4 بإطلاق نار في السويد.. ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الشرطة السويدية اليوم الأحد، إن فتى في الـ 15 من عمره قُتل وأصيب 3 آخرون، في إطلاق نار في العاصمة السويدية ستوكهولم أمس السبت.

وأضافت أنه تم القبض على اثنين من المشتبه بهم بعد مطاردة بالسيارات، بعد وقت قصير من إطلاق النار، مشيرة إلى أنه لا يزال الدافع وراء الهجوم غير معروف.



تلقت الشرطة في وقت مبكر من مساء أمس السبت، معلومات بشأن إطلاق النار بالقرب من ميدان في الضاحية الجنوبية على مشارف ستوكهولم، وعندما وصلوا إلى مكان الحادث، وجدوا شخصين مصابين بطلقات نارية في الموقع، وتم العثور على شخصين آخرين في مكان قريب.

وقال المتحدث باسم شرطة ستوكهولم، تاو هاغ: "الشخص الذي توفي في مكان الحادث هو صبي يبلغ من العمر 15 عامًا"، موضحًا أن من بين المصابين الثلاثة فتى يبلغ من العمر 15 عامًا، ورجل يبلغ من العمر 45 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر 65 عامًا، وتم نقلهم الثلاثة على الفور إلى المستشفى.

وبعد مطاردة بالسيارات، تم القبض على رجلين على طريق سريع خلال ساعة من وقوع الحادث، وقالت الشرطة إنه تم فتح تحقيق في إطلاق النار.



وذكر موقع "دويتشه فيله" الألماني، أن حادثين منفصلين لإطلاق النار، وقعا يوم الجمعة أصيب على إثرها 3 أشخاص في منطقة ستوكهولم.

وفي السنوات الأخيرة، تكافح السويد تصاعدًا في عمليات إطلاق النار والتفجيرات، حيث تقوم العصابات بتسوية الحسابات التي تغذيها تجارة المخدرات. وشهدت البلاد 391 حادثة إطلاق نار في عام 2022، 62 منها قاتلة وفقًا لبيانات الشرطة، وفي العام الماضي كان هناك 346 حادث إطلاق نار.

كما شهدت السويد هذا العام 144 عملية إطلاق نار بحلول مايو(أيار) الماضي، منها 52 في منطقة ستوكهولم، وقتل 18 شخصًا بينهم 10 في العاصمة وحدها.