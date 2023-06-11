شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشعبة البرلمانية لـ "الوطني الاتحادي" تشارك في الجلسة الخامسة للبرلمان العربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شارك أعضاء مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في الجلسة الخامسة للبرلمان العربي، التي عقدت اليوم السبت، في جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية كل من: رئيس المجموعة عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي محمد أحمد اليماحي، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب ناعمة عبدالله الشرهان، وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية أحمد حمد بوشهاب، ونائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان شذى سعيد النقبي.

وقال رئيس اللجنة محمد اليماحي، إن "جلسة البرلمان العربي اعتمدت اليوم برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي، مشاريع القرارات المرفوعة من لجان البرلمان العربي، وبحثت مستجدات التطورات السياسية في الدول العربية وفي مقدمتها السودان الشقيق".

من جانبها أكدت نائب رئيس المجموعة ناعمة الشرهان، أهمية جلسة البرلمان العربي التي تمخض عنها الكثير من القرارات المهمة المتعلقة بالقضايا العربية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية، معربة عن تطلعها لتنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع بما يحقق الاستقرار لدولنا العربية، ويحقق طموحات الشعب العربي في العيش بأمن واستقرار، مشيرة إلى أن جلسة اليوم تتزامن مع اختتام دور الانعقاد الثالث للبرلمان العربي.

وأضافت أن الجلسة اعتمدت تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، الذي تضمن توصيات حول إنشاء صندوق لدعم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نموًا، ومشروع القانون الاسترشادي لمكافحة العنف الأسري، وتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022، ومذكرة حول مدى الحاجة إلى إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة التنمر، حيث إن التنمر جريمة معقدة، وتحتاج إلى تعاون كافة الجهات في ظل انتشارها السريع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدوره قال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية أحمد بوشهاب، إن "جلسة البرلمان العربي ناقشت تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية"، وتضمن مسودة مشروع القانون الاسترشادي العربي بشأن تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم العربي، كما تم عرض مستجدات التحضير للنسخة الثانية من المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ومناقشة المقترح الخاص بتفعيل الجهاز العربي للتسويق، باعتباره أحد آليات دعم القطاع الخاص لتسويق المنتجات العربية ومنافستها عالميًا، لتوحيد معايير جودة المنتجات العربية.

وثمنت شذى النقبي مبادرات وجهود اللجنة التشريعية بالبرلمان العربي، مؤكدة أهمية تنفيذ مقترحاتها لتعزيز العمل العربي المشترك، والتعاطي الإيجابي مع أولويات المواطن العربي خاصة في الجوانب التشريعية وفي مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الجلسة ناقشت مشاريع اللجنة المرفوعة إليها، ومن أبرزها؛ مشروع خارطة طريق برلمانية عربية لمكافحة عمالة الأطفال في المنطقة العربية بحلول عام 2026، كما تم بحث رؤية البرلمان العربي لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في العالم العربي.