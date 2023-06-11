شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهلال الأحمر الاماراتي يزور بعض الأسر السورية المتضررة من الزلزال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زار وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برئاسة الأمين العام المكلف حمود عبد الله الجنيبي؛ ضمن عملية "الفارس الشهم2" التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عددًا من المشاريع التي تم إقرارها في بعض المحافظات السورية، استكمالًا للعطاء المتواصل لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الأشقاء في الجمهورية العربية السورية جراء الزلزال الذي تعرضت له خلال فبراير (شباط) الماضي.

واطلع الوفد الزائر على مشروع إنشاء ألف وحدة سكنية مسبقة الصنع، ومشروع صيانة وإعادة تأهيل 40 مدرسة في محافظة اللاذقية، كما زار الوفد عددًا من العائلات المتضررة من جراء زلزال 6 فبراير (شباط)، دعمًا للأشقاء في سوريا خلال مرحلة التعافي وإعادة التأهيل.

وقال نائب الأمين العام للشؤون المحلية بالهلال الأحمر الإماراتي راشد مبارك المنصوري، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبًا تواصل عطاءها الإنساني والإغاثي إلي الشعب السوري الشقيق منذ اللحظة الأولى لوقوع الزلزال"، مشيرًا إلى أن وفد الهلال الأحمر الإماراتي مستمر في تنفيذ مبادراته ومشاريعه الإنسانية في كل القطاعات التعليمية والاجتماعية والصحية من أجل الأشقاء السوريين.

وأوضح نائب الأمين العام للخدمات المساندة بالهلال الأحمر الإماراتي محمد يوسف الفهيم، أن زيارة وفد الهلال الأحمر الإماراتي إلى عدد من المناطق والأسر السورية تأتي بهدف الاطلاع علي احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم، علاوة على وضع خطط لمبادرات مستقبلية لدعم المجتمع السوري.

جدير بالذكر، أن "عملية الفارس الشهم 2" أحد أهم صور دعم دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة للشعب السوري، تم خلالها تسيير 185 طائرة و3 سفن محملة بالمواد الغذائية الاساسية والادوية والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مرحلة التعافي لصالح الشعب السوري الشقيق.