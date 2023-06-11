شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تترأس جلسة التعاون بين الأمم المتحدة والجامعة العربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترأس وزير دولة خليفة شاهين المرر، الحدث الرئيسي الأول الذي عقدته دولة لإمارات خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي طوال يونيو(حزيران) الجاري، والذي تناول تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

وقال المرر: "يأتي هذا الحدث للبناء على البيان الرئاسي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي خلال رئاسة دولة الإمارات الأولى للمجلس في مارس(آذار) 2022، إذ نطمح اليوم لتكثيف الجهود بين المنظمتين وتوطيد العلاقات بينهما، بهدف التغلب على الصراعات والانقسامات، والتطلع معًا إلى حقبة مقبلة من الاستقرار والازدهار".

نظامي إقليمي



وأضاف "نأمل بأن تستمر الأمم المتحدة ومجلس الأمن في دعم المبادرات والمساعي العربية نحو تأسيس نظام إقليمي متماسك ومتوازن، من شأنه تحقيق الطموحات العربية في نهضة شاملة، تشرع الأبواب أمام حلول عملية وواقعية للصراعات التي طال أمدها".



وطرح المرر موضوعات عدة، وسبل تعزيز التعاون فيها ما بين المنظمتين، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، ومنع وقوع النزاعات من خلال تعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية، ودعم جهود تمكين وحماية النساء والفتيات، والتغير المناخي، وغيرها من القضايا التي تشغل المنطقة العربية بأكملها.



وأكد المرر على مواصلة دولة الإمارات القيام بدور فاعل سواء خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي أو ما بعد ذلك، لدعم عمل المجلس في التوصل لقرارات تسهم في حل القضايا العربية والعالمية، كما أشار إلى النتائج الإيجابية التي حققتها جامعة الدول العربية والأمم المتحدة في السنوات الأخيرة باعتبارها مثالًا حيًا على التقدم الذي يمكن إحرازه من خلال التعاون المشترك.