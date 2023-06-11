شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليابان تتأهب بعد انتهاء مهلة بيونغ يانغ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

أبقت اليابان دفاعاتها المضادة للصواريخ الباليستية في حالة تأهب اليوم الأحد، على الرغم من انتهاء مهلة حددتها كورية شمالية لإطلاق قمر صناعي.

ووضعت اليابان دفاعاتها المضادة للصواريخ الباليستية في حالة تأهب الشهر الماضي، وتعهدت بإسقاط أي قذيفة تعتبرها تهديدًا لأراضيها، بعد أن أخطرت كوريا الشمالية اليابان بأنها تخطط لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو (أيار) الماضي ومنتصف ليل أمس السبت.



وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب: "اليابان ستبقي ترتيباتها المتعلقة بالدفاعات المضادة للصواريخ الباليستية في الوقت الحالي"، دون أن تذكر سببًا لذلك.

وأخطرت كوريا الشمالية الشهر الماضي المنظمة البحرية الدولية بالجدول الزمني للإطلاق المزمع للقمر الصناعي، وفشلت محاولة بيونغ يانغ لإطلاق قمر صناعي في 31 مايو(أيار) الماضي، وسقط معزز الصاروخ والحمولة في البحر، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية.