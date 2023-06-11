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زلزال يهز دولة إفريقية.. قوته 5 درجات والأول منذ 9 سنوات

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بغداد - ياسين صفوان - وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع في الساعة 2:38 صباحا (00:38 بتوقيت غرينتش) على بعد نحو 10 كيلومترات (6 أميال) تحت السطح.

واهتزت المباني في جميع أنحاء مقاطعة غوتنغ، حيث تقع جوهانسبرغ، أكبر مدينة في البلاد ومركزها التجاري.


وشعر السكان في جميع أنحاء المقاطعة بالزلزال، وقام البعض بنشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أضرارا هيكلية طفيفة في الجدران.

وفي أغسطس 2014، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة مدينة تعدين الذهب بالقرب من جوهانسبرغ. وكان آخر زلزال كبير ضرب جنوب إفريقيا بقوة 6.3 درجة في مقاطعة ويسترن كيب في عام 1969.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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