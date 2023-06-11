انت الان تتابع خبر بينهم ضابطان.. استشهاد وإصابة 5 منتسبين إثر تعرض "داعشي" في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعد الضربات الموجعة والعمليات النوعية التي نفذتها قواتنا المسلحة البطلة ضمن قواطع المسؤولية والتي كبدت عناصر عصابات داعش خسائر كبيرة بالأرواح و قتل مجموعة كبيرة من قياداتها، تحاول هذه العصابات المنهزمة اثبات وجودها الذي لم و لن يعود من جديد بفضل الشجعان في الأجهزة العسكرية والأمنية".وأضافت: "اذ اقدمت عناصر ارهابية بالساعة 2200 من يوم أمس بالتعرض بواسطة الاسلحة الخفيفة والمتوسطة على نقطة تابعة الى اللواء 32 بالفرقة 8 في الجيش العراقي قرب قرية تل الورد بناحية الملتقى في قضاء الدبس ضمن محافظة كركوك، مما ادى الى استشهاد ضابطين اثنين أحدهما برتبة مقدم والاخر برتبة ملازم اول واصابة ثلاثة من الجنود".

وذكرت الخلية: " في غضون ذلك وصل الفريق الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة الى كركوك؛ للاطلاع على الحادث وتفقد الجرحى الأبطال، كما وصلت لجنة تحقيقية مشتركة لمعرفة ملابسات الحادث وحيثياته والوقوف على أسبابه".