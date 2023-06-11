انت الان تتابع خبر العراق يعلن فض 446 مشاجرة خلال الأسبوع الماضي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "أكثر من الفي ومائة واجب أمني حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2023/6/4 ولغاية 2023/6/10 وجاءت الاتي:



*واجبات مراكز الشرطة 2147

* القبض على مطلقي العيارات النارية 13

*احالة متهمين الى المحاكم 161

* مقابلات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة للضباط والمراتب والموظفين والمواطنين 18

*ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 6

* واجبات مديرية حماية الاسرة والطفل 684

* اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 799

*مضاهات طبعات الاصابع 70

*اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 454

* عدد طالبي النجدة 768

*فض مشاجرات 446

*ضبط عجلات مطلوبة 40

*نقل حالات انسانية 32

*القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 7

*-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 51

*طبع لوحات السيارات 11293

*اصدار اجازات السوق 61344

اصدار سنوية السيارات 16682