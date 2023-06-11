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العراق يعلن فض 446 مشاجرة خلال الأسبوع الماضي

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "أكثر من الفي ومائة واجب أمني حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2023/6/4 ولغاية 2023/6/10 وجاءت الاتي:

*واجبات مراكز الشرطة 2147
* القبض على مطلقي العيارات النارية 13
*احالة متهمين الى المحاكم 161
* مقابلات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة للضباط والمراتب والموظفين والمواطنين 18
*ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 6
* واجبات مديرية حماية الاسرة والطفل 684
* اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 799
*مضاهات طبعات الاصابع 70
*اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 454
* عدد طالبي النجدة 768
*فض مشاجرات 446
*ضبط عجلات مطلوبة 40
*نقل حالات انسانية 32
*القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 7
*-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 51
*طبع لوحات السيارات 11293
*اصدار اجازات السوق 61344
اصدار سنوية السيارات 16682
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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