شكرا لقرائتكم خبر عن تفويض مكتب مجلس النواب فى تحديد موعد مناقشة 3 طلبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة، مقدمة من النواب يطالبون فيها باستيضاح سياسة الحكومة نحو عدد من القضايا وجاءت طلبات المناقشة كالتالى:

1- طلب من النائبة آيات الحداد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة وتذليل العقبات أمام المستثمري

2- طلب مناقشة من النائبة آيات الحداد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأدوية بالصيدليات والمستشفيات

3- طلب مناقشة من النائب مجدي الوليلي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من فائض انتاج مصر من الكهرباء

ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 /2034