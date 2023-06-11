شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل مشروعى قانونى مقدمين من الحكومة للجان المختصة..اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع بتاريخ 25/7/2022، بمبلغ 1.850.260 يورو، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.

كما أحال رئيس مجلس النواب مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة الأول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك وأحاله إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والثانى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 1981 وأحيل إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.

وأحال رئيس المجلس مشروع قـانون مُقدم من السيد النائب أحمد بلال البرلسي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء الهيئة العليا للغزل والنسيج إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

كما أخطر اللجان المختصة برسالة المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدَم من الحكومة باعتماد الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2023/2024.