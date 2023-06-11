شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: مصر نجحت فى تحقيق إنجازات رغم التحديات خلال 9 سنوات من حكم الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية استطاعت خلال 9 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ترسم طريقها نحو الجمهورية الجديدة، محققة في هذا الطريق إنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية.

وأضاف "خليل"، أن من القطاعات المهمة التي شهدت طفرة حقيقة وغير مسبوقة، هو قطاع البنية التحتية، حيث نفذت الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية العديد من مشاريع البنية التحتية التي كان لها دور كبير في إنشاء المشروعات الاستثمارية المختلفة واستقطاب الاستثمارات الخارجية، مشيرًا إلى أن ما حققته الدولة في هذا الملف لم يسبق أن قامت به أيا من الحكومات السابقة.

وأوضح أن الملف الاقتصادي شهدت أيضا مجموعة من الإنجازات رغم التحديات العالمية التي أثرت عليه، نتيجة الصراعات الإقليمية، مشيرًا إلى أنه لولا تلك الصراعات لكنت معدلات النمو الاقتصادي أعلى مما هي عليه الآن، لكن رغم ذلك فما قامت به الدولة استطاعت بفضله امتصاص الأزمات التي تعرض لها.

وقال النائب عبد الوهاب خليل، إنه على مستوى الحياة السياسية، فقد رأينا هناك انفتاحا في المجال العام، سواء عن طريق الدعوة للحوار الوطني، أو ما سبقه من عودة دور المجتمع المدني الفاعل، مشيرا إلى أن ذلك أعاد مرة أخرى الأصوات الوطنية إلى الساحة السياسية باختلاف توجهاتها الفكرية.