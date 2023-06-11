انت الان تتابع خبر التربية تُحدث تعديلاً على معدل القبول لإجراء اختبارات التسريع (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة وردت من وزارة التربية، وحصلت عليها الخليج 365، فإنه "إلحاقاً بكتابنا المرقم 19 ع / 5 / 11200 في 16 / 5 / 2023، حصلت موافقة وزير التربية على قبول طلبة صف الخامس الاعدادي في اختبارات التسريع الحاصلين على معدل سعي السنوي (90%) فما فوق لمادة أو مادتين، ويكون المعدل المواد الأخرى لا يقل عن (96 %).وأضافت، أن "أخر يوم لقبول لطلبات، يوم الأربعاء المصادف 14/ 6 /2023".

أدناه الوثيقة :ـ