شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يستقبل الوكيل الأول لرئيس المجلس الوطنى الأذربيجانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم الأحد، عادل علييف الوكيل الأول لرئيس المجلس الوطني الأذربيجاني والوفد المرافق له.

وفي مستهل اللقاء، رحب "المستشار عبد الرازق" بالوفد الأذري في القاهرة، مؤكدا أهمية البناء على عمق العلاقات التاريخية الودية الطيبة بين مصر وأذربيجان على المستويين الرسمي والشعبي، وما تمثله من قاعدة راسخة لتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى التعاون بين الجانبين، ويعمل على توطيد أطر التعاون الثنائي لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين، والبناء على ما تم تدشينه من تقارب بين البلدين خلال السنوات الماضية.

وخلال اللقاء، أعرب "عادل عليف" عن سعادته لحسن استقباله في مصر، مشيدا بالمستوى الذى وصلته علاقات التعاون، مشيرا إلى أن الزيارات المتبادلة لزعيمي البلدين، وكان آخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أذربيجان، تؤكد عمق وقوة هذه العلاقات، معرباً عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، ومشيداً بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين مصر وأذربيجان، مع تأكيد حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين على جميع المستويات.

وأشاد الوكيل الأول لرئيس المجلس الوطني الأذربيجاني، بموقف مصر الداعم لأذبيجان و حقها في الدفاع عن أراضيها وتوقيع اتفاقية السلام مع أرمينيا.

ومن جانبه، هنأ "المستشار عبد الرازق" بمرور 100 عام على ميلاد الزعيم القومي الأذربيجاني حيدر علييف، مؤكدا أن مصر دائما تقف بجانب كل من شأنه حماية الأمن والسلم الدوليين و خصوصا عندما يتعلق الأمر بدولة صديقة مثل أذربيجان، مشيدا بدور أذربيجان الداعم لمصر من قضية مياة النيل.

وتطرق اللقاء إلى أهمية توطيد علاقات التعاون البرلماني وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية من خلال تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس، والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية ومن الجانب الأذري السيد عابدين فرز علييف محافظ ابشرون، الدكتور الخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة.