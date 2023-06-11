شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الخطة بالنواب: 587 مليار جنيه استثمارات حكومية بموازنة 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الخطة والموازنة للعام المالي 23/24، تواصلان العمل على تخفيف الإعباء المعيشية على شعب مصر من خلال زيادة الاجور والمرتبات، والتعجيل بها وزيادة المعاشات وزيادة الحد الأدنى وحد الإعفاء الضريبى وزيادة الدعم المخصص لمنظومتى رغيف الخبز والسلع التموينية والمنتجات البترولية ومخصصات وعد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.

جاء ذلك خلال عرض رئيس لجنة الخطة والموازنة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية.

ولفت الفقى، إلى استمرار جهود الدولة خلال الخطة والموازنة للعام المالى 23/24 للارتقاء بحياة المواطن المصرى نحو حياة كريمة لنحو 60 مليون مليون مواطن يعيشون فى قرى مصر، بالإضافة إلى مزيد من مخصصات آخرى مثل العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى وجهود الدولة نحو تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى تعزيز الجهد التنموى والتشغيل وخلق فرص عمل يزيادة كبيرة فى مخصصات الاستثمارات الحكومية بالباب السادس بنسبة 40% وهى نسبة غير مسبوقة، حيث زادت من 346 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى الى نحو 587 مليار جنيه خلال العام المالى 23/24 بزيادة تقدر بنحو 211 مليار جنيه.

ومؤكدا أن فوائد الدين العام تبلغ فى موازنة العام المالى 23/24 تريليون و120 مليارجنيه، وتم رصد مبلغ 300 مليار جنيه فائض أولى لمواجهة الزيادة فى تلك الفوائد وهو أعلى فائض أولى تحقق فى الموازنة العامة خلال العشر سنوات السابقة.