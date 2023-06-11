شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يعرض 5 قواعد للكلمة فى جلسة مناقشة موازنة 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قواعد ونظام الحديث خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، بعد التشاور مع مكتب المجلس، وذلك بما يتيح الفرصة لأكبر عدد من طالبي الكلمة ومبدأ تكافؤ الفرص لكل النواب.

وشملت القواعد التي استعرضها رئيس مجلس النواب في الآتي :

1- يتحدث كل ممثلي الهيئات ورؤساء اللجان في مدة لا تجاوز 3 دقائق لكل منهم.

2- يخصص لكل نائب آخر مدة لا تزيد علي دقيقتين.

3- عدم نظر أي بيانات عاجلة خلال مناقشة التقرير بما مؤداه عدم الخروج علي نظام الكلمة وعدم السماح بإدخال موضوعات أخرى تتعلق بأدوات الرقابة.

4- ترتيب الحديث يتمثل في تحدث ممثل هيئة برلمانية ثم رئيس لجنة نوعية ثم 3 نواب أخرين، علي أن يتحدث جميع النواب من مكانهم داخل القاعة.

5- من ينادي على اسمه وغير موجود داخل القاعة فإنه لا يحصل علي الكلمة، إلا استثناءً و بعد انتهاء الجميع من الحديث.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس مجلس النواب، أن التقرير المعروض حاليا تقرير عام أعدته الخطة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وعليه فأن كل من لديه أي ملاحظات علي المشروعات المشار إليها يبديها في هذه الجلسة أو غد، حيث سيتم بعد المناقشة، أخذ الرأي علي جميع أبواب ومواد مشروعات الخطة والموازنة.

ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، جميع أعضاء المجلس من طالبي الكلمة التركيز في المناقشة حتى لا يضيع الوقت، علي السياسات و المحاور والأهداف التي بٌنيت عليها الخطة والموازنة وعدم تكرار من سبقه في المناقشات، علي أن يٌغلق مكبر الصوت تلقائيا بعد انتهاء مدة الدقائق المحددة وفقا للقواعد المقررة.

ووجه رئيس مجلس النواب، الشكر إلي رئيس لجنة الخطة والموازنة علي الانتهاء من مناقشة مشروعات الموازنة قبل الموعد المحدد، وكذا كل رؤساء اللجان النوعية الذين حرصوا علي حضور اجتماعات لجنة الخطة خلال مناقشتها.