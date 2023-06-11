شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يعلنون الموافقة على موازنة 2023/2024: الأكبر فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عدد من النواب موافقتهم على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة الدولة للعام المالى 2023/2024، مؤكدين أنها أكبر موازنة في تاريخ مصر.

وقال النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشئون العربية، إنه نتيجة الظروف الاستثنائية التي يمر بها مصر والعالم، أطالب بحوار مجتمعي لمناقشة المشكلات التي نعاني منها، مشيرا إلي أنه يوافق علي مشروع الخطة والموازنة.

وقالت النائبة ميرفت مطر: "نحن أمام موازنة هي الأكبر في تاريخ مصر، وتم وضعها في ظل ضغوط علي الدولة المصرية، مشيرة إلي أن خطة الدولة تتضمن الكثير من المميزات التي تدعم المواطن المصري".

وثمنت تصريحات وزيرة التخطيط بشأن تقليل الاقتراض إلا للضروري، مطالبة بالعمل على سرعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لسرعة دعم الاقتصاد المصري، معلنة الموافقة علي الموازنة .

وأوصت وزارة المالية بسرعة اصدار تشريع يحصن الديوان الخاصة للحكومة غير القادرة علي تحصليها".

بدوره قال النائب أحمد الحديدي إن الدعم العيني لا يفيد الفقراء، مطالبا بتحويل الدعم من عيني إلي نقدي حتي يصل إلي مستحقيه، مؤكدا أن المستفيد من تكافل وكرامة هم الأغنياء وليس الفقراء.

وقال النائب مجدى الأمير :" هناك بعض الإيجابيات الموجودة في الموازنة منها تعين 30 ألف معلم و30 ألف صيدلي، فضلا عن زيادة حياة كريمة، بالإضافة إلي توسيع تكافل وكرامة".

وطالب وزارة المالية العمل على تنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية بمجلس النواب بشأن موازنة الدولة، معلنا الموافقة علي مشروع الخطة.

بدوره قال النائب هشام هلال إنه يجب الحد من الاقتراض الخارجي واتخذ الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل قانون الحد الأقصي والأدني من الأجور، داعيا إلي ضرورة مستحقات شركات قطاع الأعمال لطرف الغير.

ودعا "هلالي" ضرورة البحث على مصادر جديد للتمويل وأساليب الاستثمار والسياحة، كما دعا العمل على مواجهة الأسعار من خلال الرقابة، معلنا الموافقة علي خطة".