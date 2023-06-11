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نواب: موازنة 2023/2024 تمت وسط أزمات عالمية غير مسبوقة

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القاهرة - سامية سيد - واصل النواب إبداء آرائهم حول تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي.

 

وأكد النواب أن موازنة الدولة تمت وسط أزمة عالمية سواء جائحة أو الحرب الروسية الأوكرانية، وقال النائب محمد الصمودي :" نحن فى أزمة استثنائية ويجب أن يكون مشروع الموازنة استثناني لكنه تقليدي، مضيفا :" أغلب موارد الدولة من الضرائب فماذا تفعل الحكومة" متسائلا لماذا يوجد مخصصات مالية لديوان عام وزارة الإعلام رغم إلغاء الوزارة".

 

وطالب بزيادة معاش تكافل وكرامة وزيادة بطاقات التموين، كما طالب بعمل دراسات جدوي للمشروعات قبل تنفيذها".

 

وقال النائب محمود البرعي:" الموازنة تقول إن هناك زيادات فى الأجور وهذه الزيادات لم تفيد المواطن بل زيادات لمجابهة الغلاء، داعيا أن يكون هناك زيادة مرة ثانية.

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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