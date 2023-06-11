شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عماد خليل يعلن موافقته على موازنة 24/2023.. و3 توصيات عاجلة للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.

وقال النائب عماد خليل، خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي: "نحن نتحدث عن موازنة في ظل ظروف صعبة وتحديات عالمية متوترة، منها أزمة جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في زيادة سعر الصرف وارتباك في الإمدادات علي مستوى العالم كله".

وأشار "خليل" إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2023/2024 وسط هذه الأزمات الدولية مقبول ونوافق على الموازنة "

وأوصي" خليل "توصيات للحكومة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة 2023/2024، قائلا:" أوصي بضرورة إيجاد فرص عمل وتعين أكثر من 30 ألف معلم، وعمل الحكومة على فتح فرص عمل للأسرة المصرية ".

كما أوصي عضو تنسيقية شباب الأحزاب الحكومة بضرورة إيجاد آلية مع الهيئات الخاسرة، كما أوصى بالعمل على رفع الأجور حتى يتوافق مع التضخم الذي وصل وفقا لتقارير حكومية بنسبة 40 % مشددا على أهمية ضرورة التوازن بين الأجور والتضخم".